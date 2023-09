Pesca ricci a Carloforte e viene beccato dalle guardie due volte in pochi minuti: doppia multa

Carloforte, pesca illegale al riccio di mare

pescatore sportivo sanzionato anche per aver reiterato l’illecito

Durante un servizio di vigilanza nell’isola di Carloforte, la pattuglia del corpo forestale appartenente alla base navale di Sant’Antioco impegnata in un servizio straordinario mirato alla prevenzione e repressione degli illeciti in materia di pesca e in particolare alla pesca del riccio, ha accertato in località La Punta – Tonnara di Carloforte, la presenza di un sub intento a pescare in un basso fondale. Da una osservazione da terra era evidente fosse intento alla raccolta dei ricci di mare, pertanto atteso che uscisse dall’acqua e che si portasse presso la sua auto veniva sottoposto a un controllo dagli agenti del Corpo Forestale. Durante il controllo è stato accertato che il pescatore fosse in possesso di una cesta con 143 ricci di mare appena raccolti. Gli agenti l’hanno multato e identificato, prima di ributtare in mare i ricci, fortunatamente ancora vivi.

La pattuglia, considerato l’atteggiamento del pescatore, si è allontanata solo momentaneamente dal posto ma è tornata dopo pochi minuti, sorprendendo nuovamente lo stesso pescatore intento a recuperare i ricci appena gettati in mare. Risultato? Seconda multa, più salata.