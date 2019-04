Pesca proibita di ricci a Oristano: maxi sequestro e 4 mila euro di multa a 2 pescatori

Operazione della Forestale. Nella serata di ieri sono stati sequestrati 3 mila e 500 ricci di mare, pescati abusivamente nel litorale oristanese.

Durante un servizio di controllo finalizzato alla tutela delle risorse marine, ormai in stato critico, sono stati fermati un pescatore professionale subacqueo (G.T. 56 anni ) e l’accompagnatore (C.A.l. di 58 anni), entrambi di Narbolia, che avevano sbarcato e trasportavano un quantitativo ricci di mare ben superiore ai 2 mila esemplari consentiti. I pescatori, inoltre avevano effettuato l’attività di pesca oltre l’orario previsto.

Ai due trasgressori, a cui è stata comminata una sanzione amministrativa di 4 mila euro, è stata sequestrata anche l’attrezzatura di pesca, costituita da 4 bombole con respiratori, pinne, maschere subacquee ed una torcia.

Il pescato è stato immediatamente riversato in mare. Immediatamente sospesa l’autorizzazione alla pesca subacquea professionale per la durata di un anno a decorrere dalla data del provvedimento di sospensione, fermo restando la previsione del mancato rinnovo dell’autorizzazione.

“Il continuo prelievo indiscriminato della risorsa”, scrive la Forestale, “esercitato anche dai singoli pescatori sportivi che non rispettano le regole imposte dalle norme, non può che condurre ad un depauperamento irreversibile delle specie a disposizione della collettività e delle future generazioni.

L’azione di vigilanza, spesso difficile anche per l’ampiezza della costa da controllare, è risultata particolarmente efficace nel contrastare predoni ben organizzati che, pur di portare via la maggior quantità possibile di ricci, non si preoccupano né di depauperare in modo irreversibile tale risorsa, sempre maggiormente a rischio di estinzione, né del danneggiamento indirettamente arrecato al complesso e delicato sistema biologico marino”.