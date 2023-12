Perseguita la ex con appostamenti e minacce, poi chiede un ultimo incontro chiarificatore: 60enne arrestato dai carabinieri nel Cagliaritano.

L’8 novembre scorso, negli uffici di una Stazione dei carabinieri del Medio Campidano, una trentasettenne ha presentato una richiesta di ammonimento da parte del Questore di Cagliari nei confronti del suo ex compagno sessantenne. Quando la donna ha deciso di interrompere la relazione, lui ha iniziato a perseguitarla con appostamenti fuori dal luogo di lavoro e dall’abitazione. Tali comportamenti, in base a quanto riferito, hanno costretto la donna a vivere in un costante stato di ansia e di paura che l’ha obbligata a cambiare il proprio stile di vita. Ha chiesto il supporto di conoscenti, parenti e amici per essere accompagnata a casa dopo il lavoro e adottato ogni tipo di attenzione durante le normali occupazioni della vita quotidiana, nel timore che l’ex compagno potesse farle del male. Sarebbero intervenute anche delle gravi minacce, nel momento in cui il persecutore le avrebbe proibito di avvicinare altri uomini. “Tu prova e vedrai cosa ti succede” le avrebbe detto. I carabinieri hanno quindi predisposto una sistematica attività di vigilanza sia presso il luogo di lavoro sia presso l’abitazione, ma la donna ha ancora rilevato la presenza dell’ex per strada. L’uomo ha anche postato sul proprio profilo Facebook un “countdown”, fissando una scadenza: a breve avrebbe ammazzato lei e poi se stesso. A questo punto i militari hanno immediatamente provveduto a intensificare i servizi, fino ad intervenire presso una fermata dell’autobus, attorno alle ore 22 di ieri, quando la donna è stata avvicinata dall’ex compagno, che ha preteso di avere un ultimo incontro chiarificatore con lei. E’ stato invece fermato dai carabinieri che lo hanno dichiarato in arresto per il reato di “atti persecutori” e trasferito presso la Casa circondariale di Uta. Ieri l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere, vista la pericolosità del soggetto.