Perse il figlio per una pasticca di droga sintetica, studenti tutti intorno a papà Gianpietro Ghidini a Guspini

Erano in tanti, seduti e partecipi, per l’appuntamento con Ghidini: laureato in Economia e Commercio, si è occupato per diversi anni dello sviluppo e gestione di diverse imprese, principalmente nel settore dell’energia rinnovabile.

Nel 2013, dopo la morte del figlio Emanuele di 16 anni a causa di una droga sintetica, ha deciso di dedicare la maggior parte del proprio tempo ai giovani, attraverso Ema Pesciolinorosso, l’associazione con sede a Gavardo (BS), che ha come scopo principale la divulgazione e il confronto su temi quali l’adolescenza, la scuola, le opportunità di lavoro dei giovani, il rapporto tra genitori e figli, mediante conferenze e pubblicazione di libri.

Papà Gianpietro, come viene chiamato da molti giovani, ha tenuto oltre duemila testimonianze in Italia e all’estero e ha pubblicato diversi libri, tra cui Lasciami Volare ed Era tutto perfetto.

Ha inoltre ricevuto diversi riconoscimenti, tra i quali: Premio del Parlamento per la Legalità Internazionale a Montecitorio; Premio Campione per i Giovani premiato dai City Angels a Milano; Premio per la Solidarietà 2018 al Magna Grecia Awards a Bari;

Primo Premio Letterario Napoli Time con il libro Lasciami Volare; Relatore a TEDxVerona ne 2017; Chiave d’argento della Legalità 2019 (con il patrocinio del MIUR e del Ministero dei Beni Culturali); Premio alla solidarietà A.N.A.S 2019.

Durante le sue conferenze tratta i temi come l’importanza delle relazioni, la storia di un padre e di un figlio, origine delle dipendenze (droghe, alcol, smartphone, ecc.). Rapporto genitori/figli, i valori della vita, il rapporto con il dolore.