Pericolo ungulati che attraversano la strada anche nel Sulcis Iglesiente

È stato un automobilista di passaggio, lungo la ss 293 al km33, a dare l’allarme dopo aver notato l’animale, oramai privo di vita, nella cunetta: ignote al momento le conseguenze per chi ha travolto l’animale, si presumono però danni, quanto meno, al veicolo. Una problematica quindi diffusa quella di cervi e daini che, in cerca di cibo e acqua, si allontanano dal loro habitat naturale: dai monti scendono a valle e il rischio, per loro, è quello di attraversare la strada, soprattutto nelle ore notturne. Ignari i poveri animali del grosso pericolo che corrono, spesso vengono travolti dai mezzi in corsa: morte, pressoché, certa per gli ungulati e gravi conseguenze per gli automobilisti che, se tutto va bene, rimediano “solo” danni al mezzo, altrimenti , come accaduto a Pula poche settimane fa, la vita stessa dei conducenti può finire nel modo più tragico.