Crollo massi lungo la s.p. 17. Per tutti coloro che percorrono la provinciale che collega Quartu Sant’Elena e Villasimius, prestare la massima attenzione. Nei pressi della località Terra Mala sono crollati alcuni grossi massi che hanno invaso la carreggiata. Ignazio Tolu, sub commissario della provincia del Sud Sardegna, ha già già avvertito le autorità competenti per la rimozione dei detriti e il ripristino della strada.