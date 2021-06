Perdita con fiume d’acqua lungo 200 metri a Cagliari, “spreco assurdo”

Perdita della rete idrica a Cagliari: in via Del Commercio un “fiume d’acqua lungo 200 metri. Non si può sperperare l’acqua in questo modo”

A Radio Casteddu, un corriere che frequenta la zona per lavoro spiega: “Via Del Commercio, da oltre 15 giorni una copiosa perdita d acqua. Non so se qualcuno abbia avvisato Abbanoa, il problema è sia per gli automobilisti che per i pedoni, non si può proprio passare a piedi. L’acqua è limpida, è uno spreco insensato. Un fiume di 200 metri, l’acqua scorre abbondante sino al secondo tombino che c’è nella strada”.

Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

