Perde l’equilibrio e cade dal tetto: 85enne in fin di vita al Brotzu

Era sul tetto della sua abitazione a Castiadas per fare qualche lavoretto ma all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel cortile sottostante. E’ accaduto questa mattina poco prima delle 9. Immediata la richiesta di soccorso per l’85enne da parte dei familiari: i medici arrivati con l’ambulanza si sono resi conto che le situazione era molto complicata e hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’anziano, trasportato nel capoluogo in codice rosso, è ora ricoverato al Brotzu in condizioni gravissime.