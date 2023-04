Perde l’equilibrio e cade dal secondo piano, muore a 59 anni l’ex calciatore sardo Giovanni Carta

Tragedia in Sardegna, in un’abitazione di Tramentu, vicino Pattada. Giovanni Carta, 59 anni, ex calciatore e da tanto tempo assicuratore, è morto dopo essere precipitato dal secondo piano della sua abitazione. Stava chiudendo una finestra quando ha perso l’equilibrio: i soccorsi, purtroppo, sono stati inutili. Sul luogo del dramma sono piombati anche i vigili del fuoco e i carabinieri, per svolgere tutte le indagini del caso. Carta lascia la moglie e due figli, una 23enne e un ventisettenne. Tra gli anni Ottanta e Novanta è stato uno degli astri del calcio dell’Ozierese, prima di militare anche in altre squadre sarde, su tutte Pattada e Frassati.

Molto toccante il comunicato dell’Ozierese: “Ciao Giovanni. Con te se ne va un altro pezzo del nostro cuore giallo blu. Hai combattuto mille battaglie dentro al campo e noi ti ricorderemo sempre come quel grande attaccante che eri e che sarai sempre nei nostri ricordi. Fino all’ultimo minuto non smetteremo mai di pensare a te, a Luigi e Guido, dentro questo nostro piccolo grande Paradiso del calcio. Ci mancherai Giovanni ma ci consola il fatto che un giorno ti rivedremo riallacciare gli scarpini e gonfiare la rete come tu sapevi fare. Un abbraccio forte Giovà. Fai forza a Simonetta, Mauro e Valeria da lassù. Ci manchi già, bomber!”.