Perde il controllo dello scooter e si schianta a Bottida: muore 77enne, gravissima la moglie

Intorno alle 16.30 i vigili del fuoco di Bono, nel sassarese, sono intervenuti sulla provinciale M, in comune di Bottida, per un incidente stradale che ha coinvolto due motociclisti. Uno dei due conducenti è morto sul colpo, mentre la moglie è stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale di Sassari con l’elisoccorso. L’uomo, un 77enne di Siena, faceva parte di un gruppo di toscani appassionati delle due ruote, in Sardegna per una vacanza in scooter. Potrebbe essere stato vittima di un malore e per questo motivo aver perso il controllo del mezzo. Sul posto 118 e carabinieri.

Gli inquirenti sono ora al lavoro per accertare dinamica e cause dell’incidente.