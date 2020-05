Perde il controllo dell’auto che si ribalta su un fianco a Villasor

Incidente stradale questo pomeriggio a Villasor. Un automobilista, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata su un fianco. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15 all’altezza di via Eleonora D’Arborea. Il conducente è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo e grazie all’intervento dei vigili del fuoco è stato liberato e affidato agli operatori sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.