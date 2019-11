Perchè scegliere Tiscali UltraInternet Fibra?

L’evoluzione delle connessioni internet in Italia, negli ultimi anni, è stata ed è tuttora impetuosa. Si è passati dalla semplice ADSL, offerta con velocità di download pari a un massimo di 20 Mbit, alla fibra ottica fino all’armadio stradale (in gergo FTTC, che poi però continua verso casa dell’utente in rame), con la quale si possono raggiungere 200 Mbit, per arrivare alla “vera” fibra ottica, ovvero la FTTH, dove la fibra arriva fin dentro il domicilio dell’utente e la velocità può arrivare (ed è solo l’inizio!) fino a 1 Gigabit al secondo.

La fibra ottica di cui tanto si parla rappresenta una rivoluzione rispetto al vecchio doppino in rame o alluminio. I materiali di cui è composta (filamenti in fibra di vetro o di polimeri plastici) possono trasferire un numero molto più elevato di dati, a una velocità enormemente superiore.

I cavi, sottili quanto un capello, sono in pratica dei fasci di filamenti raggruppati all’interno di una robusta guaina in gomma. Ognuno di questi filamenti è composto da una sezione interna trasparente e una esterna in grado di riflettere la luce. Il filamento, trovandosi isolato dall’esterno, guida i fasci di luce al suo interno, e questi viaggiano anche per distanze molto lunghe trasportando i dati tra dispositivi di ricezione e trasmissione.

Chi è collegato a un impianto FTTC può ottenere una velocità massima di 200 Mbit. Il motivo, come avrete probabilmente intuito, è dato dalla presenza, nell’ultimo tratto tra l’armadio stradale e la casa dell’utente, di una parte costituita da fili di rame, molto più soggetti ad attenuazione e problemi vari.

La soluzione ideale è quindi, ad oggi, disporre di una connessione FTTH. Quella proposta da Tiscali prevede che l’intero tratto, dalla centrale fino a casa del cliente, non sia percorso nemmeno da un metro di cavo in rame. Questo assicura una velocità di navigazione impareggiabile e una durata maggiore di tutta l’infrastruttura, molto più resistente del tradizionale doppino telefonico.

In questo modo si ha una velocità massima di navigazione di 1 Gigabit (per capirci: 50 volte una ADSL!) in download e 300 Mbit in upload.

Quali sono i vantaggi? La velocità serve innanzitutto per chi scarica (qualsiasi tipo di file) molto dalla rete, ma non solo. Tutta l’offerta di servizi di streaming video online beneficia tantissimo da una connessione in fibra ottica. Basti pensare a film trasmessi in altissima risoluzione 4K, che finalmente si possono vedere senza scatti e interruzioni, con la massima fluidità.

Una buona connessione in FTTH permette di avere anche un efficiente impianto di domotica, ovvero un numero sempre maggiore di dispositivi collegati tra loro e, a loro volta, collegati con lo smartphone del proprietario (che li può controllare anche da remoto).

