Per chi vive a Decimo, Assemini e Elmas il pericolo corre sulla 130

Un’assemblea pubblica per dibattere sulle iniziative a tutela della sicurezza della S.S. 130 sul tratto Decimomannu-Assemini ed Elmas: sindaci e cittadini domani sera, alle ore 17.00, si incontrano presso il Teatro comunale “Antica Valeria”.

Troppe croci lungo la statale, una lunga scia di sangue dovuta anche agli sbocchi di collegamento non più concepibili e una battaglia che va avanti da tempo al fine che i lavori per la messa in sicurezza prendano il via al più presto. “Facendo seguito alla richiesta presentata dal Comitato spontaneo sicurezza SS130 per lo svolgimento di un incontro con i Consigli comunali di Decimomannu, Assemini, Elmas, Uta, Decimoputzu, Villaspeciosa, Villasor e San Sperate, per dibattere sulle iniziative a tutela della sicurezza della S.S. 130 sul tratto Decimomannu-Assemini ed Elmas – spiega la sindaca Monica Cadeddu – questa Amministrazione comunale, considerata la rilevanza della problematica, d’intesa con le altre Amministrazioni comunali interessate ha indetto un’assemblea pubblica con la presenza dei Sindaci e dei Consigli comunali interessati e per consentire la partecipazione dei cittadini”.

Un invito a “partecipare numerosi all’assemblea pubblica per dibattere sulle iniziative a tutela della sicurezza della S.S. 130 sul tratto Decimomannu-Assemini ed Elmas”.