Pecorino romano, il Consorzio all’assessore Satta: “Pronti a collaborare per valorizzare sempre più il comparto”

Il Consorzio di tutela del Pecorino Romano DOP, che oggi si è riunito nel primo consiglio d’amministrazione dopo la riconferma del mandato al presidente Gianni Maoddi per i prossimi tre anni, esprime a Gianfranco Satta sinceri auguri per la nomina alla carica di assessore regionale dell’Agricoltura, augurandogli buon lavoro in un settore che soprattutto in Sardegna è fondamentale per il presente e strategico per il futuro.

“Da parte del consiglio d’amministrazione, di tutti i soci e dell’intera struttura consortile c’è la massima disponibilità a collaborare e interagire nell’unico interesse di un comparto portante dell’economia della Sardegna, e non solo all’interno della realtà agroalimentare”, dice il presidente Maoddi.

Nel comparto del Pecorino Romano sono coinvolte dodicimila aziende e 25mila addetti, per una ricaduta economica di 600 milioni di euro all’anno.

“Numeri che rivelano l’enorme valore che il nostro prodotto, esportato e apprezzato in tutto il mondo, riveste per l’economia dell’isola e più in generale delle zone di produzione. Per questo siamo pronti a mettere in campo, in piena collaborazione con l’assessore, tutte le strategie di ulteriore valorizzazione di questo patrimonio unico. Auguriamo intanto buon lavoro all’assessore Satta – conclude Maoddi – oggi chiamato a rispondere a sfide importanti per il futuro della nostra regione”.