Pavoletti, la rabbia per il ginocchio ko e l’amore rossoblù: “Sarà una goccia tra le soddisfazioni”

Il Pavoloso si lascia andare ad un amaro sfogo e per farlo utilizza la sua pagina Facebook, ecco il post: “La risonanza ha evidenziato la lesione del legamento crociato e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Il campo che mi ha regalato tantissime emozioni questa volta mi fa assaporare un infortunio amaro.. Anche se per ora è una bella batosta, per come è avvenuta e per le sensazioni che mi ha dato..sarà sempre una goccia amara in un mare di soddisfazioni!! E allora posso dire con sincerità che se proprio mi doveva accadere..sono contento che mi sia successa qui, in casa nostra, con accanto i miei compagni, su questo terreno di gioco e soprattutto con e per questa maglia!! Detto ciò..ci vediamo presto in campo”. Dalle parole del centravanti rossoblù si denota l’amarezza per un infortunio che sicuramente avrà bisogno di alcuni mesi per essere superato, allo stesso tempo lo stesso Pavoletti, esprime una sincera gratitudine nei confronti dei compagni e dei tifosi ai quali regala un tributo di fedeltà alla maglia. Siamo convinti della schiettezza “Livornese” dell’attaccante del Cagliari e siamo certi che farà di tutto per accelerare i tempi di recupero e il ritorno alle partite ufficiali, purtroppo questo genere di infortuni capita spesso ai calciatori, professionisti e non, legamenti crociati e menisco, sono gli elementi più esposti del del ginocchio. Forza Leonardo, torna presto in campo, noi siamo tutti con te, in attesa dei tuoi goal determinanti!

Gigi Garau