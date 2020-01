Pauroso schianto tra due auto sulla Ss 466, un uomo e una donna gravissimi

Gravissimo incidente al chilometro sei della Ss 466, tra Ussana e Dolianova. Due auto, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate. L’impatto, stando alle primissime informazioni frontale, è stato molto forte. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabineri e due ambulanze del 118. Un uomo e una donna sono stati estratti dalle lamiere delle due vetture, entrambi in gravi condizioni. Sono stati trasportati a sirene spiegate, in codice rosso, rispettivamente al Brotzu e al Santissima Trinità.