Pauroso schianto tra due auto a Quartu, a bordo anche un bimbo: due feriti lievi

Ennesimo incidente in via dell’Autonomia Regionale a Quartu, proprio all’incrocio con la Statale 125, al confine con Quartucciu. Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate: una si è addirittura ribaltata, finendo non distante da una cunetta. Ingenti i danni riportati dalle vetture ma, in parallelo, non si registra nessun ferito grave. A bordo strada, subito dopo lo schianto, una ragazza stringeva forte un bimbo di due anni, rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 per verificare le esatte condizioni di salute delle persone rimaste coinvolte nello schianto: due sono state portate in codice giallo al Brotzu e al Policlinico, ma le loro condizioni non destano nessuna preoccupazione. Il traffico ha subìto rallentamenti per circa mezz’ora.