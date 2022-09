Pauroso schianto sulla Ss 554, moto contro auto: 56enne in gravi condizioni al Brotzu

Pauroso schianto tra una moto e un’auto sulla Ss 554, a Selargius, poco prima dell’incrocio con la via Torrente. Ad avere la peggio è stato il guidatore di una Honda Hornet, Luca Balata, nato nel 1966 a Cagliari ma residente proprio a Selargius. Illeso, invece, il guidatore dell’auto, un’Audi, il settantaquattrenne di Sinnai Giovanni Cardia. Balata è stato sbalzato dalla sella, la moto è finita nelle campagne ai bordi della Statale e lui, invece, sull’asfalto. Soccorso dal personale medico del 118, intervenuto con un’ambulanza, è stato portato al Brotzu in codice rosso: ha un trauma facciale e uno toracico, oltre a varie ferite. In azione anche la polizia Locale di Selargius, agli ordini del comandante Marco Cantori.

Sarà compito degli agenti ricostruire le esatte cause dello schianto: potrebbe essere stato fatale un sorpasso azzardato o un superamento di una delle corsie di marcia.