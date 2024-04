Pauroso schianto sulla 131, contromano col Mercedes centra una Bmw: due uomini in codice rosso

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si è messo alla guida del suo Mercedes e all’improvviso, per cause che andranno chiarite, si è messo a guidare contromano sulla Statale 131. Il guidatore, un 64enne di Sardara, è stato notato da vari automobilisti che hanno subito dato l’allarme. I poliziotti delle volanti della Polstrada si sono subito messi sulle sue tracce ma al chilometro sessantadue, all’altezza della cantina di Mogoro, l’uomo ha centrato una Bmw guidata da un cinquantaquattrenne residente a Oristano. L’impatto è stato molto forte ed entrambi sono rimasti feriti, in condizioni abbastanza gravi. Sul posto, oltre alle ambulanze, anche gli uomini della Polstrada. Il tratto di strada è stato chiuso per consentire anche la rimozione delle due vetture, semidistrutte a causa del forte impatto.