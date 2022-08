Pauroso schianto in galleria sulla Ss 125, una coppia francese e una donna milanese finiscono all’ospedale

Pauroso schianto frontale in galleria sulla Ss 125, all’altezza di Is Quaddasonis. Una Yaris guidata da una donna originaria della provincia di Milano si è scontrata con una macchina con, a bordo, una coppia di turisti francesi. Sono in fase di accertamento, da parte dei carabinieri di Cardedu, le indagini per determinare la dinamica dell’incidente. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, sono intervenute due ambulanze del 118. I soccorritori, dopo avere assistito le persone coinvolte, hanno provveduto al trasporto della copia francese all’ospedale di Lanusei, mentre per la donna a bordo della Yaris è stato necessario il trasporto con l’elisoccorso al Brotzu di Cagliari.