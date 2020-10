Pauroso schianto frontale tra due auto a Capoterra: un uomo e una donna all’ospedale

VIGILI DEL FUOCO CAGLIARI

30 ottobre 2020

ore 20:30 circa

Capoterra (CA)

Incidente stradale Viale Trento Capoterra

Pauroso incidente frontale in viale Trento a Capoterra. A restare coinvolte nello schianto una Mercedes Smart e una Renault. Nell’impatto le due automobili hanno riportato gravi danni ed entrambi i conducenti, un uomo e una donna, sono rimasti feriti. Per loro si è reso necessario il trasporto, a bordo delle ambulanze del 118 arrivate sul posto, all’ospedale. Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza le auto e i carabinieri, intervenuti per la viabilità e per gli accertamenti e i rilievi di legge.