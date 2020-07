Pauroso schianto frontale sulla Ss 125, sei giovani feriti trasportati all’ospedale

Brutto schianto frontale nella notte sulla Ss 125, all’altezza di Casagliana, tra Olbia e Porto Rotondo. Una Mini Cooper con a bordo quattro giovani e una Smart con dentro altre due persone, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate nelle curve della statale. Sul posto i Vigili del fuoco, la polizia Stradale e e sei ambulanze del 118. E sono appunto sei i feriti, tutti giovani, trasportati all’ospedale Giovanni Paolo II in codice giallo.