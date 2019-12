Pauroso schianto frontale a Castiadas, i cinesi di Cagliari piangono Angelo Zheng

Un terribile incidente e una vita che non c’è più. Angelo Zheng, commerciante cinese di 24 anni residente a Cagliari: è lui la vittima dello schianto frontale avvenuto sulla nuova 125, vicino al bivio di Olia Speciosa a Castiadas. Il giovane era al volante di una Mercedes Coupè quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con la Nissan Patrol guidata da un cinquantunenne, attualmente ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Brotzu. Un ragazzo molto conosciuto e stimato dalla vasta comunità cinese del capoluogo sardo, Zheng. L’impatto fortissimo non gli ha purtroppo lasciato scampo, i soccorsi sono stati rapidissimi ma il suo cuore aveva già cessato di battere. Lì, al chilometro trentuno della statale, c’è ancora qualche frammento della carrozzeria delle due automobili, finite entrambe contro un guard rail. Una vita spezzata, l’ennesima, sulle strade sarde sempre più “macchiate” di sangue.

Il cinquantunenne al volante della Nissan si trova già da ore al Brotzu. Le sue condizioni, quando è stato trasportato con l’elisoccorso, erano molto gravi. La prognosi dei medici del primo ospedale della Sardegna è ancora riservata, la speranza di tutti è che l’uomo possa salvarsi e che, quindi, si possa evitare di aggiungere un altro nome alla già troppo lunga lista dei morti per incidente stradale.