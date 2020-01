Pauroso incidente in Messico, 28enne sarda in gravi condizioni

Grave incidente in Messico, giovedì scorso, nell’autostrada Tulum-Playa Del Carmen. Una ventottenne di origni sarde, Paola I. di Sassari, è infatti rimasta gravemente ferita dopo che la sua auto è andata a sbattere contro un camion “parcheggiato” in un posto assolutamente vietato. La notizia è stata riportata da diversi media locali, che hanno anche diramato l’identità completa della donna. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Tulum, comandati da Justino Errasquin Abdala, oltre a varie pattuglie della polizia messicana, per soccorrere la giovane (l’unica, a quanto pare, rimasta ferita nell’incidente) e svolgere tutte le indagini del caso. La ventottenne ha riportato, sempre stando ai media messicani, ferite al viso, lesioni al collo e altre parti del corpo, ed è stata trasportata in gravi condizioni in un ospedale di Playa Del Carmen.