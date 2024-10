Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pauroso incidente a Carbonia: cinque persone in ospedale, ferito anche un bambino di due anni. I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, distaccamento di Carbonia, sono intervenuti alle ore 18:45 circa in via Mazzini a Carbonia per un incidente stradale che, per cause ancora da accertare, ha coinvolto due autovetture.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dello scenario e supportato il personale sanitario del 118, intervenuto con 4 ambulanze, il quale ha disposto il trasporto in ospedale di cinque dei sette coinvolti nell’incidente presso il vicino ospedale Sirai di Carbonia, mentre una donna di 42 anni e suo figlio di 2 anni, sono stati trasportati all’Ospedale Brotzu di Cagliari.

Sul posto, oltre alla squadra VF ed al personale sanitario del 118, anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza