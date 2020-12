Pauroso incidente a Cagliari, 28enne alla guida colpisce un’altra auto e si schianta contro un palo

Spettacolare incidente, e per fortuna senza conseguenze per le persone, in via Pisano a Cagliari. È stata ricostruita la dinamica dello schianto, anticipata da Casteddu Online. Un ventottenne straniero al volante di una Volkswagen, a causa di un probabile contatto con un’altra vettura che, poi, si è allontanata dal luogo del sinistro (sono in corso le attività di accertamento di quanto accaduto), ha perso il controllo dell’auto andando a urtare prima una Fiat 500 e poi un palo dell’illuminazione pubblica, ribaltandosi sul fianco sinistro. Sul posto la polizia Municipale per i rilievi di legge.