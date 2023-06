Paura sulla Ss 554 tra Quartu e Quartucciu, auto prende fuoco: fumo e traffico bloccato

Paura in serata sulla Ss 554 per un’automobile che, all’improvviso e per cause che dovranno essere chiarite, ha preso fuoco. Una densa colonna di fumo è salita sino al cielo, proprio in corrispondenza di uno dei ponti che sovrasta la Statale, tra Quartu e Quartucciu. Sul posto sono intervenuti, con una squadra, i vigili del fuoco del comando provinciale di viale Marconi a Cagliari. I pompieri hanno provveduto prima a domare il rogo e poi a mettere in sicurezza tutta l’area. Non si registrano feriti ma, solamente, traffico bloccato per circa mezz’ora.