Paura sulla Ss 131, sfreccia col monopattino nella mini corsia accanto al guardrail

Paura sulla Statale 131 all’altezza della Corte del sole, a Sestu. Un uomo, forse dopo aver lavorato nelle campagne che si trovano a poca distanza dalla Statale, ha indossato un gilet retroriflettente e si è messo alla guida di un monopattino, restando sulla stretta corsia che c’è accanto al guardrail. L’uomo è stato notato da molti automobilisti che stavano andando verso Cagliari e che hanno dovuto prestare ancora più attenzione alle sue manovre. Tra loro anche Roberto Borghi, che ha spedito le foto alla nostra redazione: “Quella è una zona molto pericolosa per i monopattini, la Statale va bene solo per le auto che hanno, di loro, una grande velocità. C’era un po’ di fila e sono riuscito a scattargli qualche fotografia con lo smartphone, non capita comunque di vedere gente che si azzarda ad andare in monopattino, in una Statale e con tutti i rischi che ne potrebbero conseguire, a tutte le ore”.