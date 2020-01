Paura sulla Ss 131, camion carico di vini sbanda e finisce fuori strada

Tanta paura ma, fortunatamente, nessun ferito nell’incidente avvenuto sulla Ss 131, all’altezza di Abbasanta. Un camion carico di vini ha sbandato e, dopo aver “squarciato” il guard rail, è finito fuori strada, semi ribaltandosi. L’autista alla guida del mezzo non ha riportato nemmeno un graffio, ma la strada è stata bloccata in direzione Cagliari, sin dal chilometro 124 in direzione Cagliari, per consentire ai Vigili del Fuoco del comando di Oristano di mettere in sicurezza tutta l’area.