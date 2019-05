Fiamme nella notte a Teulada, danni al ristorante del centro ippico comunale.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Carbonia sono intervenuti per domare un incendio che si è sviluppato all’interno della sala ristorante del centro ippico comunale, in località “Tuerra Monte Idu”.

Le fiamme sono state spente e l’intera struttura è stata messa in sicurezza.

Danneggiati arredi, sedie e tavoli.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento, non si esclude un corto circuito.