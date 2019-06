Paura nella notte a Maracalagonis, incendio vicino alla scuole e alle case di via Garibaldi

Molta paura tra gli abitanti delle case di Area di via Garibaldi a Maracalagonis. Un incendio, per l’ennesima volta, è scoppiato in un terreno abbandonato affianco anche alle scuole medie. Come spiega la nostra lettrice Sonia, che ha inviato alla redazione fotografie e video del rogo, “il Comune provvede a diserbare una striscia che costeggia le abitazioni, per fortuna. Ma ogni volta è un patema d’animo”. Anche perchè, stando alla testimonianza della residente, “ogni volta che scoppia l’incendio, il vento fa arrivare le fiamme molto vicino ai nostri cortili”. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, “ma tutto il campo era già stato ‘raso al suolo’ dal fuoco”. Preoccupazione anche “per le automobili, tutti le parcheggiamo proprio lì”.