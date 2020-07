Paura in via Paoli a Cagliari, donna perde il controllo dell’auto e si ribalta

Mattina di paura in via Paoli a Cagliari. Verso le 9:30 una donna al volante di una Lancia Y ha perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata, a metà tra la corsia per le automobili e quella riservata ai pullman. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente, ma la buona notizia è che la conducente è, miracolosamente, illesa. Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del fuoco e due ambulanze del 118. La donna, insieme a due passanti, è stata trasportata all’ospedale, ma si tratta in tutti i casi di codici bianchi. Il traffico, ovviamente, ha subìto dei rallentamenti per circa mezz’ora.