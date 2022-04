Paura in via Fracastoro a Cagliari, un palo della luce crolla vicino alle auto

Paura in via Fracastoro a Cagliari, nel rione di Monte Mixi. Un palo della luce è crollato all’improvviso, finendo sulla strada, molto vicino a delle automobili. Una, stando alla testimonianza di un passante, sarebbe rimasta danneggiata. La base del palo è risultata mangiata dalla ruggine. E solo per miracolo, nei secondi del crollo, non stava passando nessuno. In caso contrario si sarebbe rischiata una tragedia. Sul posto è intervenuta la polizia Locale.