Paura in pieno centro a Cagliari, un semaforo si schianta sulle strisce pedonali

Paura in pieno centro a Cagliari per il crollo, improvviso, di un semaforo. Forse per colpa della ruggine o del forte maltempo di ieri, è letteralmente precipitato sopra le strisce pedonali tra via Sonnino e via Carbonia. E solo per miracolo non si registrano feriti, in un attraversamento pedonale utilizzato, ogni giorno, da migliaia di persone. Sul posto sono intervenuti due agenti della polizia Locale per aiutare gli automobilisti e gli scooteristi a superare l’ostacolo, in attesa dell’intervento degli operai comunali addetti alla rimozione.