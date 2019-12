Paura nella notte a Cagliari per la fuga di gas da una tubatura della rete stradale

Paura nella notte a Cagliari, per una fuga di gas da una tubatura della rete stradale cittadina. I vigili del fuoco, dopo una segnalazione alla sala operativa del 115, sono intervenuti in via Milano, all’angolo con via Arezzo, in pieno centro, poco dopo mezzanotte e trenta. La fuoriuscita del gas era dovuta a una lesione della tubazione. Gli operatori hanno quindi delimitato l’area per evitare il passaggio di persone e veicoli, tamponando la perdita fino all’arrivo dei tecnici Italgas che hanno provveduto alla riparazione.