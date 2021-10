Paura alla Cittadella universitaria di Monserrato, una gru precipita sul pontile tra due blocchi

Paura nel pomeriggio alla Cittadella universitaria di Monserrato. Una gru, mentre stava eseguendo alcuni lavori, è crollata, andando a colpire il pontile che unisce due dei blocchi dove ci sono le stanze per lo studio e le aule per seguire le lezioni. Non si conoscono ancora le cause del crollo improvviso, numerose le segnalazioni inviate alla nostra redazione da chi si trovava, in quei momenti, nel polo universitario monserratino. Al momento non si registrano feriti, solo tanta paura.