Paura ad Assemini, schianto ad un incrocio: auto si ribalta, ferita anche una donna incinta

Paura ad Assemini per un brutto incidente, avvenuto tra via Sicilia e via Val d’Aosta. A rimanere coinvolti un furgoncino e un’auto, dalle prime informazioni si dovrebbe trattare di una Dacia. A bordo della vettura, che si è ribaltata, un uomo di trentasei anni e una donna, di un anno più giovane, incinta. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118. Nessun danno per il conducente del furgone, ad avere la peggio sono stati i due passeggeri dell’auto: la donna è stata trasportata al Policlinico di Monserrato in codice giallo, con escoriazioni e un trauma ad un ginocchio. L’uomo è finito invece all’ospedale Marino, sempre in codice giallo per dinamica, per delle ferite lievi.