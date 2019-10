Paura ad Assemini per la scomparsa di un 52enne: “Aiutatemi a trovare mio padre”

Apprensione per i parenti di Marco Frau. L’uomo, 52 anni, insegna alla scuola primaria di Assemini e, da martedì notte, è scomparso, molto probabilmente dalla sua casa di via Pola. La prima ad aver lanciato l’allarme, con tanto di denuncia fatta ai carabinieri, è una sua collega, Lisa Esposito: “Sono la referente del plesso scolastico, quando non ho visto il mio collega sono subito andata a segnalare tutto ai carabinieri”. Una delle fillies del cinquantaduenne, Michela Frau (23 anni) aggiunge che “nella casa di mio padre è stato trovato il suo cellulare, il portafoglio, le chiavi e gli occhiali”. Ipotesi su dove possa essere finito? “Nessuna, purtroppo. Domattina andrò anche io dai carabinieri di Assemini per sapere se ci sono novità e per capire se è necessario presentare un’altra denuncia di scomparsa”.

Marco Frau “è alto circa un metro e settanta e ha i capelli corti grigi”. Chiunque lo vedesse può chiamare il 112 o la figlia al numero di cellulare +393490577332 .