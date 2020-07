Paura ad Armungia, in fiamme una casa in ristrutturazione: 12 pompieri sul posto

Incendio in un’abitazione ad Armungia.

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina intorno alle 7, per un incendio in un’abitazione in ristrutturazione e disabitata ad Armungia. Sul posto squadre dei distaccamenti di San Vito, di Mandas e un’autobotte della sede centrale, che stanno operando per spegnere il rogo ed evitare la propagazione delle fiamme alle strutture adiacenti. Sono 12 i vigili del fuoco impegnati.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, i vigili del Fuoco daranno il via agli accertamenti per stabilire le cause del rogo.