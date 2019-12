Paura a Villacidro, scontro tra tre auto: tre feriti

Incidente stradale questa sera alle 17:50 a Villacidro. Sulla strada statale 192 all’altezza del km 2, per cause ancora da accertare tre veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro. Gli occupanti feriti sono tre, estratti con gruppo da taglio dagli operatori dei Vigili del fuoco e affidati al personale soccorritore sanitario inviato dal servizio di emergenza del 118 con tre ambulanze. Al momento nessuno risulta in pericolo di vita. La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.