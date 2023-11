Paura a Uta, appartamento in fiamme: un’anziana salvata dai carabinieri e dai barracelli

Poteva essere una tragedia ma, grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri di Uta, con l’aiuto dei barracelli del paese, il peggio è stato scongiurato in un appartamento di via Stazione dove era scoppiato un incendio. Le fiamme sono partite da un lumicino e, al momento del rogo, dentro la casa c’era un’anziana. I carabinieri sono riusciti a spegnere le fiamme utilizzando dei secchi pieni di acqua. Provvidenziale anche l’arrivo dei barracelli e dei vigili del fuoco. Sono stati i pompieri, insieme alla protezione civile, a fare un ulteriore sopralluogo e bonifica della casa.

La nonnina, una 75enne, è stata affidata alle cure del personale medico di un’ambulanza del 118 ma, per fortuna, non si trova in gravi condizioni e non ha riportato ferite.