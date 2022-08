Paura a Torre delle Stelle, una barca di 15 metri si incaglia nel mare in tempesta

Il mare, molto mosso, ha giocato un brutto scherzo ad una barca di 15 metri ormeggiata al largo della spiaggia di Cann’e Sisa, a Torre delle Stelle. L’imbarcazione si è incagliata e quasi totalmente piegata su un lato e, al momento, come spiegano dalla sala di controllo della Guardia Costiera di Cagliari, non è possibile effettuare nessun tipo di intervento proprio a causa delle condizioni, proibitive, del mare. A dare l’allarme sono stati i residenti della zona, che hanno notato la barca piegarsi, lentamente, su un lato. Sul posto ci sono varie unità navali della Guardia Costiera e, fortunatamente, non si registrano feriti. A bordo, infatti, non c’è nessuno.

A tranquillizzare le squadre di soccorritori è stato lo stesso proprietario dell’imbarcazione, rintracciato in breve tempo. Si prospetta una notte difficile, non solo per il mare decisamente mosso ma, anche, per il buio, che non permette di capire se nella barca, attualmente incagliata, si siano create una o più falle.