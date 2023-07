Paura a Sestu, in fiamme un deposito abusivo per le demolizioni di auto: il rogo è doloso

Paura a Sestu: in fiamme un deposito di autodemolizioni abusivo. Intervento a Sestu presso la SP.9 alle ore 4 circa per un incendio di probabile natura dolosa. Aggredito dalle fiamme un numero imprecisato di auto dismesse e accatastate in un terreno, di cui non è nota la proprietà, usato abusivamente come deposito di autodemolizioni.

Sono intervenute due squadre (1A e 2A) operanti presso la Sede “Centrale” dei Vigili del fuoco, due botti e un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo: le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza dell’area con la bonifica dei focolai residui si sono concluse intorno alle 7:20 circa. Sul posto anche il funzionario di guardia. Presenti sul posto anche i Carabinieri della sezione radiomobile di Quartu per i rilievi e gli accertamenti del caso.