Paura a Serramanna, un incendio scoppia nel cortile di una casa

Incendio di un cortile a Serramanna. La squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Sanluri con in supporto un’autobotte sono intervenuti per incendio in un cortile di una civile abitazione nel comune di Serramanna intorno alle 10.

Il pronto intervento delle unità dei Vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero all’interno dell’abitazione danni ad alcuni arredi presenti nel cortile, spente le fiamme e messa in sicurezza l’area l’intervento si è concluso dopo circa un’ora. Presente il proprietario, nessuna persona risulta coinvolta.

Cause in via di accertamento.