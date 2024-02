Paura a Serramanna, scooter finisce fuori strada: grave un giovane centauro

Serramanna – Grave incidente stradale, uno scooter vola fuori strada, un ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 19, lungo la circonvallazione all’altezza dell’istituto superiore “Buonarroti”. Le dinamiche non sono ancora chiare, quel che è certo è che uno scooter guidato da un giovane di Serramanna è uscito fuori strada: il mezzo giace in un campo affianco alla strada. Sul posto, fermo anche un altro veicolo. Immediato l’arrivo dei soccorritori, che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. A dirigere il traffico e a effettuare i rilievi del caso sono presenti due pattuglie dei carabinieri.