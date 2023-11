Paura a Serramanna, grossa lastra prefabbricata cade sopra una betoniera

Paura nella zona industriale, una grossa lastra prefabbricata è caduta sopra una betoniera, non si registrano feriti, al lavoro una escavatore per rimuovere i detriti. Il fatto è avvenuto questa mattina nel PIP lungo la ss 196dir, il capannone, in fase di costruzione, è interessato da lavori. Questa mattina, il crollo. Sul posto sono presenti uomini e mezzi per rimuovere la grossa lastra prefabbricata.