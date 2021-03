Paura a Serramanna, 85enne colpito da un malore: portato al Brotzu con l’elisoccorso

Paura, lunghi minuti di paura a Serramanna per un anziano che, all’improvviso, è stato colpito da un malore. L’uomo, un ottantacinquenne, è stato soccorso dopo pochi minuti da un elicottero del 118: imbragato e messo in sicurezza, è stato trasportato subito all’ospedale Brotzu. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri. Tanti serramanesi hanno notato l’arrivo dell’elisoccorso: l’elicottero ha volteggiato per un po’ di minuti, prima di atterrare su un prato. Stando alle primissime informazioni disponibili, le condizioni dell’85enne non dovrebbero destare preoccupazioni particolari.