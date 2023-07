Paura a San Gavino, vasto incendio alla periferia del paese: chiusa la statale 197

San Gavino Monreale – Vasto incendio nella periferia del paese, chiusa anche la strada statale 197 che collega a Sanluri, in azione, oltre le squadre a terra, anche un elicottero per spegnere le alte fiamme. Sono state ore di paura quelle vissute questo pomeriggio nel centro del Medio Campidano. Un vasto incendio ha minacciato le zone abitate in prossimità del cimitero e le fiamme hanno raggiunto i bordi della strada che è stata chiusa al traffico. La conta dei danni è già iniziata, decine di ettari sono andati in fumo e le alte temperature raggiunte hanno incrementato ancor più il disagio alle forze scese in campo e a tutti i cittadini.