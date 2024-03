Paura a San Gavino, fiamme accanto all’ospedale: “Non passate in quella zona, c’è un distributore di carburante”

San Gavino Monreale – Principio di incendio nella struttura in costruzione nel retro del parcheggio ospedale: “Si consiglia di non transitare in zona, essendoci un distributore di carburante” avvisa l’assessore Libero Lai. Vigili del fuoco già in azione nella periferia del paese, dove sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo nosocomio, che sta sorgendo a poca distanza da quello di “Nostra Signora di Bonaria”. Un denso fumo nero esce dalla struttura, invadendo anche la carreggiata adiacente al caseggiato.