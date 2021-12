Paura a Quartucciu, pioggia di mattonelle da un palazzo di via Selargius: passanti illesi per miracolo

Paura in via Selargius a Quartucciu per il crollo di alcune mattonelle dalla facciata di una palazzina che hanno sfiorato alcuni passanti, prima di frantumarsi in mille pezzi sull’asfalto. Nella strada, molto stretta, sono intervenuti i Vigili del fuoco con un’autoscala e hanno provveduto a mettere in sicurezza la parete e a ripulire la via. A dare l’allarme sono stati gli stessi passanti che, solo per miracolo, non sono rimasti feriti. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia Locale per compiere tutte le verifiche di rito.